Gelin Halayı nerede çekildi? Gelin Halayı filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Gelin Halayı ne zaman çıktı?

Yönetmenliğini Hasan Doğan'ın yaptığı filmin senaryosunu Bekir Kerem Kurt kaleme alıyor. Peki, Gelin Halayı nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekilmiştir? Gelin Halayı filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Gelin Halayı ne zaman çıktı?

GELİN HALAYI NE ZAMAN ÇIKTI?

Gelin Halayı filmi 2021 yapımıdır.

GELİN HALAYI FİLMİNİN KONUSU NE?

Gelin Halayı tv'de ilk kez bu akşam Kanal D'de ekrana geliyor. Ali, saf iyi niyetli bir gençtir. Aynı köyde yaşadığı Fatma'ya aşıktır. Fatma'nın babası Fevzi ise kızı için yüklü bir başlık parası istemektedir. Almanya'dan geldiğini söyleyen Alâeddin de Fatma ile evlenmek ister. Fevzi kızını isteyen iki delikanlıya karşı bir açık artırma sistemi kurar ve kızı Fatma'yı 450 Bin TL başlık parası ile Alâeddin'e verir. Ali, bir akşam Fatma'yı, Alâeddin'inin arabası ile yayla evine kaçırır. Bundan sonra Fatma, Ali'den imam nikahının kıyılmasını ister. Ali köyden imamı da kaçırır. İmam iki tane şahit lazım der. Ali bu sefer köyün davulcu ve zurnacısını kaçırır. Fatma bu sefer annesinin de yanında olmasını ister. Ali hem kendi annesini hem de Fatma'nın annesini kaçırır. Anneler geldiğinde resmi nikah isterler. Ali bu sefer nikah memurunu kaçırır. Nikah memuru geldiğinde anneler halay çekmek ister ama kalabalık yoktur derler. Ali köylünün çoğunu kaçırır. Artık herkes halay çekip eğlenirken Fevzi ve Alâeddin düğünü basar. Jandarma gelip Alâeddin'i dolandırıcılıktan yakalar. Fevzi ise kızını Ali'ye vermeye razı olur.

GELİN HALAYI OYUNCU KADROSU

Tuğba Melis Türk

Halil İbrahim Kurum

Faik Ergin

Selahattin Taşdöğen

Binnur Şerbetçioğlu

Cem Cücenoğlu

Metin Keçeci

Aydan Burhan

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