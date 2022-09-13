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Gelin Evi Yasemin kaç puan aldı? 13 Eylül Gelin Evi puanlama!

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Gelin Evi Yasemin kaç puan aldı? 13 Eylül Gelin Evi puanlama!

Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Gelin Evi, Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geliyor. Peki, Gelin Evi Yasemin kaç puan aldı? 13 Eylül Gelin Evi puanlama! İşte detaylar...

Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ilgiyle izleniyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Peki, Gelin Evi Yasemin kaç puan aldı? 13 Eylül Gelin Evi puanlama!

GELİN EVİ YASEMİN KAÇ PUAN ALDI?

Haftanın ikinci gününde Yasemin Doğan Gündüz'ün evine konuk olundu. Puanlar henüz belli olmadı.

13 EYLÜL GELİN EVİ PUANLAMA!

Gelin Evi Yasemin kaç puan aldı? 13 Eylül Gelin Evi puanlama!

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Hanife Gürdal Gündem Teknoloji Haberler

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