Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ilgiyle izleniyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Peki, Gelin Evi yarışmacıları kimler? 14 Eylül Çarşamba Gelin Evi yarışmacıları kimler? 14 Eylül Gelin Evi puan durumu!

GELİN EVİ YARIŞMACILARI KİMLER?

Gelin Evi'nin bu haftaki yarışmacıları arasında evlilik programlarıyla tanınan Hanife Gürdal, Gelin Evi'nin daha önceki sezonlarda yarışan Yasemin Doğan, Arzu Güneş, Özlem Turan ve Eda Keşçi yer alıyor.

14 EYLÜL GELİN EVİ PUAN DURUMU!

Show Tv'nin ilgiyle izlenen yarışması Gelin Evi programında haftanın üçüncü gününde Özlem Turan yarışmaktadır. 20 yıllık gelin Özlem Turan'a verilen puanlar henüz belli olmadı. Puanlar açıklandığında sayfada yer alacaktır.