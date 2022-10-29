Gelin Evi son bölüm İZLE! Gelin Evi son bölüm ne oldu? 28 Ekim Gelin Evi puan durumu! Gelin Evi 954. bölüm İZLE!

Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Gelin Evi, Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geliyor. Her bölümü heyecanla takip edilen Gelin Evi'nde son bölüm neler oldu merak konusu oldu. İzleyiciler, Gelin Evi son bölümü araştırmaya başlandı. Peki, Gelin Evi son bölüm İZLE! Gelin Evi son bölüm ne oldu? Gelin Evi puan durumu! Gelin Evi 954. bölüm İZLE!

Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Her bölümü heyecanla takip edilen Gelin Evi'nde son bölüm neler oldu merak konusu oldu. İzleyiciler, Gelin Evi son bölümü araştırmaya başlandı. Gelin Evi son bölüm İZLE! Gelin Evi son bölüm ne oldu? Gelin Evi puan durumu! Gelin Evi 954. bölüm İZLE!

GELİN EVİ SON BÖLÜM İZLE

Aslı Hünel ile Gelin Evi 954. Bölüm 28 Ekim tarihide izleyicileri ile Show Tv ekranlarında buluştu.

GELİN EVİ SUNUCUSU ASLIHAN HÜNEL KİMDİR?

Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı.