Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Gelin Evi, Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geliyor. Her bölümü heyecanla takip edilen Gelin Evi'nde son bölüm neler oldu merak konusu oldu. İzleyiciler, Gelin Evi son bölümü araştırmaya başlandı. Peki, Gelin Evi son bölüm İZLE! Gelin Evi son bölüm ne oldu? Gelin Evi puan durumu! İşte detaylar...

Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Her bölümü heyecanla takip edilen Gelin Evi'nde son bölüm neler oldu merak konusu oldu. İzleyiciler, Gelin Evi son bölümü araştırmaya başlandı.Gelin Evi son bölüm İZLE! Gelin Evi son bölüm ne oldu? Gelin Evi puan durumu! Detaylar haberimizde..

GELİN EVİ SAAT KAÇTA?

Gelin Evi yarışması haftaiçi her gün saat 14.00'da yayınlanmaktadır.

GELİN EVİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yoğun ilgiyle izlenen Gelin Evi yarışması haftaiçi her gün saat 14.00'da yayınlanmaktadır.

GELİN EVİ SON BÖLÜM İZLE!

Gelin Evi son bölümünü izlemek için GELİN EVİ SON BÖLÜM İZLE! yazısına tıklayınız