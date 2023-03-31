Haftaiçi her gün ekranlara gelen Gelin Evi programında yarışan Şerife gelin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Gelin Evi Şerife kimdir? Gelin Evi Şerife Nur Yüce kimdir? Gelin Evi Şerife Instagram hesabı!

Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Gelin Evi, Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geliyor. Gelin Evi'nin bu haftaki yarışmacılarından Şerife gelin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Gelin Evi Şerife kimdir? Gelin Evi Şerife Nur Yüce kimdir? Gelin Evi Şerife Instagram hesabı! Detaylar haberimizde...

GELİN EVİ ŞERİFE KİMDİR?

Yayınlanan fragman ile birlikte dikkat çeken yarışmacı Şerife Nur Yüce hakkında pek bilgi bulunmuyor. Yayınlanan fragman ile güzelliği sayesinde adından söz ettirmeyi başaran yarışmacımızın İnstagram hesabında yaklaşık 4 bin takipçisi bulunmakta. Şerife Nur Yüce'nin instagram hesabı ise @_serifehmiyuce'dir.