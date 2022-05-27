Gelin Evi saat kaçta? Ne zaman başlayacak? 2022 Gelin Evi saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler

Gelin Evi saat kaçta, Gelin Evi ne zaman başlayacak? 2022 Gelin Evi saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtı gündüz kuşağı programı izleyicileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor.

GELİN EVİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gelin Evi adlı yarışma programı uzun bir aranın ardından yeniden izleyicisiyle buluştu. Aslıhan Hünel'in sunumuyla ekranlara gelen Gelin Evi, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 14.00'te Show TV'de.

GELİN EVİ KONUSU, KONSEPTİ

En güzel çeyiz benim, en iyi sunumu ben yaparım bundan da keyif alırım, en iyi ev benim evim diyorsan seni de Gelin Evi'ne bekliyoruz.

Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Her gün birbirinin evlerine konuk olacak 5 yeni gelin, final günü 10 Çeyrek Altın'ı kazanmak için kıyasıya yarışıyor.

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