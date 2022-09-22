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Gelin Evi saat kaçta? Gelin Evi yeni bölüm ne zaman?

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Gelin Evi saat kaçta? Gelin Evi yeni bölüm ne zaman?

Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Gelin Evi, Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geliyor. İlgiyle takip edilen programının yeni bölümleri saat kaçta yayınlandığı merak konusu oldu. Peki, Gelin Evi saat kaçta? Gelin Evi yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. İlgiyle takip edilen Gelin Evi yarışmasının yeni bölümünün ne zaman olduğu merak konusu oldu. Peki, Gelin Evi saat kaçta? Gelin Evi yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

GELİN EVİ SAAT KAÇTA?

Gelin Evi yarışması haftaiçi her gün saat 14.00'da yayınlanmaktadır.

GELİN EVİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yoğun ilgiyle izlenen Gelin Evi yarışması haftaiçi her gün saat 14.00'da yayınlanmaktadır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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