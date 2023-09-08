Gelin Evi programı, evlilik hazırlığındaki gelin adaylarının hikayelerini ekrana taşıyor. Programın yayın saati merak ediliyor. Peki, Gelin Evi saat kaçta başlıyor? Gelin Evi hangi günler, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? İşte detaylar...

Show Tv ekranlarında yayınlanan Gelin Evi yarışmasının saat kaçta başladığı araştırılmaktadır. Gelin Evi saat kaçta başlıyor merak konusu oldu. Arama motorlarında programın başlama saati ve kanalı hakkında detaylı bilgiler sorgulatılıyor. Peki, Gelin Evi saat kaçta başlıyor? Gelin Evi hangi günler, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? Detaylar haberimizde...

GELİN EVİ KONUSU NE?

Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geliyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda yayınlanıyor. Her gün birbirinin evlerine konuk olacak 5 yeni gelin, final günü 10 Çeyrek Altın'ı kazanmak için kıyasıya yarışıyor.

GELİN EVİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Gelin Evi programı Show Tv ekranlarında hafta içi her gün saat 14.00'da başlıyor.