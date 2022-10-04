Gelin Evi puan durumu! Gelin Evi 4 Ekim puan durumu! Gelin Evi bugünkü yarışmacı kaç aldı?
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Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Gelin Evi, Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geliyor. Son bölüm heyecanla takip edilirken Gelin Evi puan durumu nedir? sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Gelin Evi puan durumu! Gelin Evi 4 Ekim puan durumu! İşte detaylar...
Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Gelin Evi programında puan durumu merak konusu oldu. Peki, Gelin Evi puan durumu! Gelin Evi 4 Ekim puan durumu! Detaylar haberimizde...
Gelin Evi yarışması haftaiçi her gün saat 14.00'da yayınlanmaktadır.
Yoğun ilgiyle izlenen Gelin Evi yarışması haftaiçi her gün saat 14.00'da yayınlanmaktadır.
Yoğun ilgiyle izlenen Gelin Evi yarışmasında haftanın ikinci gününde Betül Durbak'ın evine konuk olundu. Betül gelin toplamda 10 puan aldı.
Yoğun ilgiyle izlenen Gelin Evi yarışmasında haftanın ikinci gününde Betül Durbak toplamda 10 puan aldı. Betül gelin sırasıyla diğer yarışmacılardan şu puanları aldı:
Pelin: 3 puan
Reyhan: 2 puan
Canan: 3 puan
Esra: 2 puan