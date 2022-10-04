Gelin Evi puan durumu! Gelin Evi 4 Ekim puan durumu! Gelin Evi bugünkü yarışmacı kaç aldı?

Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Gelin Evi programında puan durumu merak konusu oldu. Peki, Gelin Evi puan durumu! Gelin Evi 4 Ekim puan durumu! Detaylar haberimizde...

GELİN EVİ SAAT KAÇTA?

Gelin Evi yarışması haftaiçi her gün saat 14.00'da yayınlanmaktadır.

GELİN EVİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yoğun ilgiyle izlenen Gelin Evi yarışması haftaiçi her gün saat 14.00'da yayınlanmaktadır.

GELİN EVİ BUGÜNKÜ YARIŞMACI KAÇ ALDI?

Yoğun ilgiyle izlenen Gelin Evi yarışmasında haftanın ikinci gününde Betül Durbak'ın evine konuk olundu. Betül gelin toplamda 10 puan aldı.

GELİN EVİ PUAN DURUMU!

Yoğun ilgiyle izlenen Gelin Evi yarışmasında haftanın ikinci gününde Betül Durbak toplamda 10 puan aldı. Betül gelin sırasıyla diğer yarışmacılardan şu puanları aldı:

Pelin: 3 puan

Reyhan: 2 puan

Canan: 3 puan

Esra: 2 puan