Gelin Evi puan durumu! Gelin Evi 24 Ekim puan durumu! Gelin Evi bugünkü yarışmacı kaç aldı?
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Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Gelin Evi, Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geliyor. Son bölüm heyecanla takip edilirken Gelin Evi puan durumu nedir? sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Gelin Evi puan durumu! Gelin Evi 24 Ekim puan durumu! İşte detaylar...
Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Gelin Evi programında puan durumu merak konusu oldu. Gelin Evi puan durumu! Gelin Evi 24 Ekim puan durumu! Gelin Evi bugünkü yarışmacı kaç aldı? Detaylar haberimizde...
Gelin Evi yarışması haftaiçi her gün saat 12.30'da yayınlanmaktadır.
Yoğun ilgiyle izlenen Gelin Evi yarışması haftaiçi her gün saat 12.30'da yayınlanmaktadır.
Yoğun ilgiyle izlenen Gelin Evi yarışmasında haftanın ilk gününde Beyza Nur Aslan'ın evine konuk olundu. Beyza Nur Aslan toplamda 12 puan aldı.
Yoğun ilgiyle izlenen Gelin Evi yarışmasında haftanın ikinci gününde Beyza Nur Aslan toplamda 12 puan aldı.