Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Gelin Evi programında puan durumu merak konusu oldu. Peki, Gelin Evi puan durumu! Gelin Evi 19 Ekim puan durumu! Gelin Evi bugünkü yarışmacı kaç aldı? Detaylar haberimizde...

GELİN EVİ SAAT KAÇTA?

Gelin Evi yarışması haftaiçi her gün saat 14.00'da yayınlanmaktadır.

GELİN EVİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yoğun ilgiyle izlenen Gelin Evi yarışması haftaiçi her gün saat 14.00'da yayınlanmaktadır.

GELİN EVİ BUGÜNKÜ YARIŞMACI KAÇ ALDI?

Yoğun ilgiyle izlenen Gelin Evi yarışmasında haftanın üçüncü gününde iki kardeş Aslıhan ve Nagihan Ölçücü'nün evine konuk olundu.

GELİN EVİ PUAN DURUMU!

Yoğun ilgiyle izlenen Gelin Evi yarışmasında haftanın üçüncü gününde Nagihan Ölçücü ve Aslıhan Ölçücü'nün evine konuk olundu. İki kardeş toplamda 8 puan aldı.