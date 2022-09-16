Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ilgiyle izleniyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Peki, Gelin Evi Özlem kaç puan aldı? Gelin Evi yarışmacıları kimler? 14 Eylül Gelin Evi puan durumu!

GELİN EVİ ÖZLEM KAÇ PUAN ALDI?

Show Tv'nin ilgiyle izlenen yarışması Gelin Evi programında haftanın üçüncü gününde Özlem Turan yarışmaktadır. 20 yıllık gelin Özlem Turan'a toplamda 10 puan verilmiştir. Özlem Keşçi diğer yarışmacılardan sırasıyla

Yasemin: 5 puan

Arzu: 1 puan

Eda:2 puan

Hanife: 2 puan almıştır

GELİN EVİ YARIŞMACILARI KİMLER?

Gelin Evi'nin bu haftaki yarışmacıları arasında evlilik programlarıyla tanınan Hanife Gürdal, Gelin Evi'nin daha önceki sezonlarda yarışan Yasemin Doğan, Arzu Güneş, Özlem Turan ve Eda Keşçi yer alıyor.