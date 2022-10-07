Gelin Evi Nevra kim? Gelin Evi Nevra Bilem kimdir? Nevra Bilem kaç yaşında, nereli?
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Haftaiçi her gün ekranlara gelen Gelin Evi programında yarışan Nevra gelin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Gelin Evi Nevra kim? Gelin Evi Nevra Bilem kimdir? Nevra Bilem kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Gelin Evi, Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geliyor.Gelin Evi'nin yarışmacılarından Nevra gelin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Gelin Evi Nevra kim? Gelin Evi Nevra Bilem kimdir? Nevra Bilem kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...
Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor.
Yoğun ilgiyle izlenen Gelin Evi yarışması haftaiçi her gün saat 14.00'da Show Tv'de yayınlanmaktadır.
Gelin Evi yarışmacılarından Nevra merak konusu oldu. Nevra Bilem önceki sezonlarda yarışmış Gelin Evi yarışmacılarındandır. 6 yıllık evli Nevra Bilem, iki çocuk annesidir. 27 yaşındaki Nevra Bilem aslen Bursalı.