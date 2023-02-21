Gelin Evi ne zaman başlıyor? Depremden sonra Gelin Evi yayını ne zaman?

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve ülkeyi yasa boğan deprem felaketi sonrası bazı programların ne zaman yayına başlayacağı merak edildi. Peki, Gelin Evi ne zaman başlıyor? Depremden sonra Gelin Evi yayını ne zaman?