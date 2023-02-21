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Gelin Evi ne zaman başlıyor? Depremden sonra Gelin Evi yayını ne zaman?

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Gelin Evi ne zaman başlıyor? Depremden sonra Gelin Evi yayını ne zaman?

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve ülkeyi yasa boğan deprem felaketi sonrası bazı programların ne zaman yayına başlayacağı merak edildi. Peki, Gelin Evi ne zaman başlıyor? Depremden sonra Gelin Evi yayını ne zaman?

Gelin Evi ne zaman başlıyor konusu deprem sonrası TV programları hakkında en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Gelin Evi ne zaman başlıyor? Depremden sonra Gelin Evi yayını ne zaman?

GELİN EVİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gelin Evi'nin ne zaman başlayacağı konusunda henüz FOX TV'den açıklama yapılmadı.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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