Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Show Tv ekranlarında yayınlanan Gelin Evi dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Gelin Evi ne zaman başlayacak? Gelin Evi bugün var mı, yok mu? İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Show Tv'nin sevilen yarışması Gelin Evi'nin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Show Tv'nin yayın akışında Gelin Evi yarışmasını göremeyen kullanıcılar, Gelin Evi yeni bölüm ne zaman? sorusunu araştırmakta. Peki, Gelin Evi ne zaman başlayacak? Gelin Evi bugün var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

GELİN EVİ BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Show Tv'nin sevilen yarışması Gelin Evi, Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Show Tv'de bugün Gelin Evi yeni bölümü yayınlanmayacaktır.