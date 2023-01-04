Gelin Evi'nde neden 4 kişi var? Gelin evi neden bu hafta 4 kişi? Gelin Evi'nde neden 4 gelin var?
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Ekranların sevilen programlarından biri olan Gelin Evi'nde merak edilen detaylar oldu. Her hafta 5 gelinin yarıştığı yarışmada bu hafta 4 gelin olması nedeniyle seyirciler arama motorlarında Gelin Evi'nde neden 4 kişi var? Gelin evi neden bu hafta 4 kişi? Gelin Evi'nde neden 4 gelin var? sorularını araştırdı.
Gündüz kuşağı programlarından biri olan Gelin Evi'nde şaşırtıcı bir olay yaşandı. Normal şartlarda 5 gelinin yarıştığı yarışmada bu hafta 4 gelin var. Seyirciler ise bunun sebebini merak etti. Peki, Gelin Evi'nde neden 4 kişi var? Gelin evi neden bu hafta 4 kişi? Gelin Evi'nde neden 4 gelin var? İşte detaylar...
GELİN EVİ'NDE NEDEN 4 KİŞİ VAR?
Gelin Evi programında normalde 5 gelin yarışırken bu hafta 4 gelin yer alıyor. Sebebini ise dış ses açıkladı. Gelin Evi'nde bir sürpriz olduğu ve yeni gelinin cuma günü katılacağı açıklandı. Yeni gelinin tanınan bir isim olması detayı ise dikkatleri çekti.
TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarının ardından hakemler ile alakalı aldığı yaptırım kararını doğru buluyor musunuz?— Haberler.com (@Haberler) January 3, 2023