Ekranların sevilen programlarından biri olan Gelin Evi'nde merak edilen detaylar oldu. Her hafta 5 gelinin yarıştığı yarışmada bu hafta 4 gelin olması nedeniyle seyirciler arama motorlarında Gelin Evi'nde neden 4 kişi var? Gelin evi neden bu hafta 4 kişi? Gelin Evi'nde neden 4 gelin var? sorularını araştırdı.

Gündüz kuşağı programlarından biri olan Gelin Evi'nde şaşırtıcı bir olay yaşandı. Normal şartlarda 5 gelinin yarıştığı yarışmada bu hafta 4 gelin var. Seyirciler ise bunun sebebini merak etti. Peki, Gelin Evi'nde neden 4 kişi var? Gelin evi neden bu hafta 4 kişi? Gelin Evi'nde neden 4 gelin var? İşte detaylar...

GELİN EVİ'NDE NEDEN 4 KİŞİ VAR?

Gelin Evi programında normalde 5 gelin yarışırken bu hafta 4 gelin yer alıyor. Sebebini ise dış ses açıkladı. Gelin Evi'nde bir sürpriz olduğu ve yeni gelinin cuma günü katılacağı açıklandı. Yeni gelinin tanınan bir isim olması detayı ise dikkatleri çekti.