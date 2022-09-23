Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Gelin Evi, Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geliyor. Son bölüm heyecanla takip edilirken Gelin Evi kim birinci oldu? sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Gelin Evi kim kazandı? Gelin evi haftanın kazananı kim oldu? 23 Eylül Gelin Evi kim kazandı? İşte detaylar...

Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Gelin Evi programının haftanın kazananı kim oldu? sorusu merak konusu oldu. Peki, Gelin Evi kim kazandı? Gelin Evi haftanın kazananı kim oldu? 23 Eylül Gelin Evi kim kazandı? Detaylar haberimizde...

GELİN EVİ KİM KAZANDI?

Yoğun ilgiyle izlenen Gelin Evi yarışmasında haftanın kazananları Elif Çetin ve Bengisu Atik oldu.

GELİN EVİ PUAN DURUMU!

Gelin Evi yarışmacısının bu haftaki yarışmacıları arasında Elif Çetin, Eda Arık, Burcu Aslan, Gamze İmdat ve Bengisu yer almaktadır.