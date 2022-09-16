Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Gelin Evi, Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geliyor. Son bölüm heyecanla takip edilirken Gelin Evi kim birinci oldu? sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Gelin Evi kim kazandı? Gelin evi haftanın kazananı kim oldu? 16 Eylül Gelin Evi kim kazandı? İşte detaylar...

Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Hanife Gürdal'ın da yer aldığı programda haftanın kazananı kim oldu? sorusu merak konusu oldu. Peki, Gelin Evi kim kazandı? Gelin Evi haftanın kazananı kim oldu? 16 Eylül Gelin Evi kim kazandı? Detaylar haberimizde...

GELİN EVİ KİM KAZANDI?

Yoğun ilgiyle izlenen Gelin Evi yarışmasında bu hafta fenomen Hanife Gürdal'da yer aldı. Merakla beklenen haftanın birincisi bugün belli oldu. Son bölümde Eda gelinin evine konuk olunduğu programda oylar belirlendi. Eda Geline sırasıyla şu puanlar verildi.

Hanife: 5 puan

Yasemin: 1 puan

Özlem: 2 puan

Arzu: 2 puan verdi

GELİN EVİ HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?

Gelin Evi'nde bu hafta 10 puanla en az puan alanı alan Hanife Gürdal oldu. Haftanın birincisi ise Arzu Gelin oldu.