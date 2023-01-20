Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Gelin Evi, Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geliyor. Son bölüm heyecanla takip edilirken Gelin Evi kim birinci oldu? sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Gelin Evi kim kazandı? Bugün Gelin evi haftanın kazananı kim oldu? 20 Ocak Gelin Evi kim kazandı? İşte detaylar...

Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Gelin Evi programda haftanın kazananı kim oldu? sorusu merak konusu oldu. Peki, Gelin Evi kim kazandı? Bugün Gelin evi haftanın kazananı kim oldu? 20 Ocak Gelin Evi kim kazandı? Detaylar haberimizde...

GELİN EVİ KİM KAZANDI?

Gelin Evi yarışmasında merakla beklenen haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Merakla beklenen bölümün yayınlanması ve haftanın birincisinin açıklanmasının ardından haberimiz güncellenecektir.

GELİN EVİ SUNUCUSU ASLIHAN HÜNEL KİMDİR?

Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı.