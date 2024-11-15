Gelin Evi programında heyecan doruktaydı. Show TV'nin sevilen programı Gelin Evi'nde bu haftanın kazananı ve ödülü kimin aldığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. 15 Kasım Cuma yayınında haftanın birincisi belirlendi. Gelin Evi programının 8 Kasım tarihli bölümünde haftanın birincisi kim olduğu merak konusu oldu. Yarışmada heyecan dolu anlar yaşanırken, gelinler arasındaki rekabet izleyenleri ekran başına kilitledi. Haftanın birincisinin kim olduğunu öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz. Peki, Gelin Evi kim kazandı? 15 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu? Detaylar haberimizde...

GELİN EVİ KİM KAZANDI?

Gelin Evi'nde bu haftanın birincisi Ceyda gelin oldu.

15 KASIM GELİN EVİ'NDE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

15 Kasım Cuma gününde haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi Ceyda gelin oldu.