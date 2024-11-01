Gelin Evi kim kazandı? 1 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu?

Show TV'nin sevilen programı Gelin Evi'nde bu haftanın kazananı ve ödülü kimin aldığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. 1 Kasım tarihli bölümde heyecan dolu anlar yaşanırken, gelinler arasındaki tatlı rekabet izleyicileri ekran başına topladı. Haftanın finalinde gelinler, en iyi dekorasyon, en lezzetli yemekler ve genel sunum becerileri ile birbirlerini değerlendirdi. Peki, Gelin Evi kim kazandı? 1 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu? Detaylar haberimizde...

GELİN EVİ KİM KAZANDI?

Gelin Evi'nde haftanın birincisi Zehra gelin oldu.

Her gün farklı bir evde yapılan değerlendirmelerle, hafta boyunca alınan puanların toplanmasıyla haftanın birincisi belirlendi. Final anında heyecan doruğa ulaştı, izleyiciler büyük bir merakla hangi gelinin ödülün sahibi olacağını bekledi.