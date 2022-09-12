Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Gelin Evi, Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geliyor. Gelin Evi'nin bu haftaki yarışmacılarından Hanife gelin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Gelin Evi Hanife kimdir? Gelin Evi Hanife Gürdal kimdir? Gelin Evi Hanife Instagram hesabı! Detaylar haberimizde...

GELİN EVİ HANİFE KİMDİR?

Hanife Gürdal, 1995 yılında İzmir'de Torbalı ilçesinde doğmuştur. 3 kardeşi vardır. Tam adı Hanife Ömrüm Gürdal olan Hanife lise mezunudur. 164 cm boyunda ve 59 kg. ağırlığındadır. Hanife Gürdal, 2015 yılının Şubat ayında ATV ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı evlendirme programına katıldı. İlk programında Umut isimli bir gence talip oldu. Umut tarafından reddedildikten sonra Hanife, 10 ay boyunca gelen tüm taliplerini reddetti.

10 ayı aşkın süredir Esra Erol'un programında talibini arayan Hanife Gürdal, daha sonra 2015 yılının Kasım ayından itibaren FOX TV'de yayınlanan Zuhal Topal'ın evlendirme programında taliplerini aramaya başladı. Bugüne kadar hiç evlenmemiş olan ve taliplerini bekleyen Hanife Gürdal, karşısına çıkan taliplere ise bugüne kadar hep ret cevabını verdi.

19 Ekim 2016 tarihinde Popstar Bayhan Gürhan, Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programına katıldı. "Öyle deli gibi esme başım dönüyor" şarkısını söyleyerek stüdyoya giren Bayhan, Hanife Gürdal'a talip oldu. Hanife, Bayhan'la yakından görüşmeyi kabul etti.

2017 yılında Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de başlayan Aşk-ı Roman dizisinde dizi oyunculuğuna başladı. 2018 yılında Hanife Gürdal, bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başladı.

2019 yılında fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile dünyaevine girdi.

Filmler ve Diziler :

2017 - Aşk-ı Roman (Tv. dizisi)

GELİN EVİ HANİFE GÜRDAL INSTAGRAM HESABI!

Hanife Gürdal, @hanifegurdal3 kullanıcı adıyla Instagramda 571 bin takipçisi bulunmaktadır.