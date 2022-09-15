Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ilgiyle izleniyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Peki, Gelin Evi Hanife kaç puan aldı? 15 Eylül Gelin Evi puanlama!

GELİN EVİ HANİFE KAÇ PUAN ALDI?

Haftanın dördüncü gününde Hanife Gürdal'ın evine konuk olundu. Puanlama henüz belli olmadı.