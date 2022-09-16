Haftaiçi her gün ekranlara gelen Gelin Evi programında yarışan Hanife gelin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Gelin Evi Hanife hamile mi? Hanife Gürdal hamile mi? İşte detaylar...

Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Gelin Evi, Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geliyor. Gelin Evi'nin bu haftaki yarışmacılarından Hanife gelin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Gelin Evi Hanife hamile mi? Hanife Gürdal hamile mi? Detaylar haberimizde...

GELİN EVİ HANİFE HAMİLE Mİ?

Gelin Evi yarışmasına katılan Hanife izleyicilerin merak konusu oldu. "Hanife Gürdal hamile mi?" sorusu araştırılmaya başlandı. Gelin Evi yarışmacısı Hanife Gürdal hamile olduğu yönünde henüz bir açıklama yapmadı.