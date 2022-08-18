İzleyicilerin büyük bir hayranlıkla izlediği programlar arasında yer alan gelin evi, 903. Bölüm fragmanı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki Gelin evi fragmanı yayınlandı mı? Gelin evi 903. Bölüm fragmanı! 18 Ağustos gelin evi fragmanı nerede?

Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan ve birçok kişinin severek izlediği gelin evi programı vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Gelinleriz kıyasıya rekabet ettiği bu programda sunuculuğu Aslı Hünel üstleniyor. 10 adet çeyrek altın ödüllü bu yarışma da birçok farklı isim yer alıyor. Peki Gelin evi fragmanı yayınlandı mı? Gelin evi 903. Bölüm fragmanı! 18 Ağustos gelin evi fragmanı nerede?

GELİN EVİ FRAGMANI

İzleyicilerin büyük bir heyecanla beklediği gelin evi fragmanı yayınlandı. İşte 18 Ağustos tarihinde yayınlanacak olan 903. Bölüm fragmanı.

ASLIHAN HÜNEL KİMDİR?

Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı.