Hafta içi her gün ekranlara gelen Gelin Evi programında yarışan Feyza Gazioğlu gelin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Gelin Evi Feyza kimdir? Feyza Gazioğlu kaç yaşında ve nereli?

Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Gelin Evi, Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geliyor. Gelin Evi'nin bu haftaki yarışmacılarından Feyza Gazioğlu gelin izleyicilerin merak konusu oldu. Gelin Evi Feyza kimdir? Feyza Gazioğlu kaç yaşında ve nereli?

GELİN EVİ FEYZA KİMDİR?

Feyza Gazioğlu 31 yaşındadır ve 7 yıllık evlidir. Feyza gelin, geçtiğimiz gün yarışmacıları evinde konuk etti. Programa limuzinle giriş yapan Feyza Gazioğlu dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Feyza Gazioğlu aynı zamanda 1 çocuk annesidir. Kızının adı Yüsra Sare olarak bilinmektedir. Yarışmaya Antalya'dan katılan Feyza Gazioğlu Ev hanımıdır. Sözlediği 'kartal gibi uçarak' sözleri ile gündeme gelmiştir.