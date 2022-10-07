Gelin Evi Esra'nın evi! Gelin Evi Esra kimdir? Gelin Evi bu hafta yarışmacıları!
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Haftaiçi her gün ekranlara gelen Gelin Evi programında yarışan Esra gelin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Gelin Evi Esra'nın evi! Gelin Evi Esra kimdir? Gelin Evi bu hafta yarışmacıları! İşte detaylar...
Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Gelin Evi, Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geliyor.Gelin Evi'nin yarışmacılarından Esra gelin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Gelin Evi Esra'nın evi! Gelin Evi Esra kimdir? Gelin Evi bu hafta yarışmacıları! Detaylar haberimizde...
Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor.
Yoğun ilgiyle izlenen Gelin Evi yarışması haftaiçi her gün saat 12.00'da Show Tv'de yayınlanmaktadır.
Gelin Evi yarışmacılarından Esra merak konusu oldu. Esra Demirci, 29 yaşında 4 yıllık evlidir. Aslen Trabzonlu olan yarışmacı İlk yardım eğitmenidir.
Gelin Evi Esra'nın evine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.