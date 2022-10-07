Gelin Evi Esra'nın evi! Gelin Evi Esra kimdir? Gelin Evi bu hafta yarışmacıları!

Haftaiçi her gün ekranlara gelen Gelin Evi programında yarışan Esra gelin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Gelin Evi Esra'nın evi! Gelin Evi Esra kimdir? Gelin Evi bu hafta yarışmacıları! İşte detaylar...