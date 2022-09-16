Gelin Evi Eda kimdir? Gelin Evi Eda Instagram hesabı ne?

Haftaiçi her gün ekranlara gelen Gelin Evi programında yarışan Eda gelin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Gelin Evi Eda kimdir? Gelin Evi Eda daha önce yarıştı mı? İşte detaylar...