Gelin Evi Eda kimdir? Gelin Evi Eda Instagram hesabı ne?
Gündem Haberleri
Haftaiçi her gün ekranlara gelen Gelin Evi programında yarışan Eda gelin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Gelin Evi Eda kimdir? Gelin Evi Eda daha önce yarıştı mı? İşte detaylar...
Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Gelin Evi, Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geliyor.Gelin Evi'nin bu haftaki yarışmacılarından Eda gelin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Gelin Evi Eda kimdir? Gelin Evi Eda daha önce yarıştı mı? Gelin Evi Eda Instagram hesabı! Detaylar haberimizde...
GELİN EVİ EDA KİMDİR?
Eda Keşçi, 23 yaşında Çankırılıdır. 5 yıllık evli olan Eda Keşçi Gelin Evi programında haftanın son gün yarışmaktadır. Önceleri internet sayfasından takı ürünleri satan Eda Keşçi şimdilerde gece pazarında satış yapmaktadır.
GELİN EVİ EDA INSTAGRAM HESABI!
Gelin Evi programında haftanın son gün yarışan Eda gelinin Instagram hesabı @edaaliblog'dur.