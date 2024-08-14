Üye Girişi
Haberler

Gelin Evi canlı yayın izle! 14 Ağustos Gelin Evi saat kaçta? Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Show Tv ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programı canlı izleme linki ve son bölüm neler olduğu seyirciler tarafından sık sık gündeme geliyor. 14 Ağustos Çarşamba günü Gelin Evi saat kaçta başlıyor ve Gelin Evi canlı izle konuları araştırılıyor. Gelin Evi programında haftanın sonunda kazanan gelin büyük ödülün sahibi olacak. Peki, Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu?

Gelin Evi, 14 Ağustos Çarşamba günü saat kaçta başlıyor ve Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu soruları merak ediliyor. Gelin Evi canlı yayın izle! Yarışmada, her gün ev sahibi gelin ile eşi arasında yapılan ilişki testini kazanan gelinlere çil çil altın, 5 gelinin hafta boyunca ev hanımlığını konuşturduğu beceri oyununu kazananlara ise sürpriz hediyeler verilecek. Gelin Evi canlı yayın izle!

GELİN EVİ'NDE SON BÖLÜM NELER OLDU?

Ezgi Sertel ile Gelin Evi'nin 1321. Bölümünde; 27 yaşında, 4 yıllık evli Pervin Aydın'ın evine konuk olundu. Pervin Gelin'in ev dekorasyonundan, hamaratlığına, misafirperverliğinden, ikramlarına değerlendirildi.

GELİN EVİ CANLI İZLE

Gelin Evi canlı yayın izle! 14 Ağustos Gelin Evi saat kaçta? Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu?

GELİN EVİ SUNUCUSU KİMDİR?

Ezgi Sertel 1 Ekim 1981'de Karabük'ün Safranbolu ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2007 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Tek Türkiye dizisinde oynadığı Zeynep Öğretmen karakteriyle tanınmıştır. Daha sonra Tek Türkiye dizisinden ayrılmıştır. 2006 yılında yayına giren Yağmurdan Sonra adlı dizide Leyla öğretmen karakteriyle izleyici karşısına geçmiştir. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Ezgi Sertel, Show TV'de yayınlanan Lezzet Haritası isimli programla Anadolu'da birçok şehri dolaşarak o şehrin yemeklerini ve kültürünü tanıtmıştır. 7 Eylül 2020 tarihinde TRT 1 ekranlarında yayımlanmaya başlayan ve 2021 yılında sona eren Fazlası Zarar adlı yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır.

Ezgi Sertel, 22 Kasım 2021 tarihi ile 26 Kasım tarihinde Gelinim Mutfakta programın sunucusu olmuştur. Toplamda bir hafta boyunca programın sunuculuğunu yapmıştır. Oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evlidir. Ozan Murat Çobanoğlu'nun gelinidir. Ocak 2020'de, erkek ikizleri Tibet ve Mert dünyaya geldiler.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Show Tv Show Tv Televizyon Gündem Magazin Yaşam Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 14 Ağustos altın fiyatları yükseldi mi? Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? Filmi izle! Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? oyuncuları kimler? Hacivat Karagöz gerçek hikayesi ne? Benzine zam var mı? 14 Ağustos güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? TOKİ KONUT SATIŞI NE ZAMAN? TOKİ 43 ilde 310 açık artırma konut satışı ne zaman? TOKİ açık artırma ne zaman? EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 14 Ağustos evde bakım maaşı sorgulama ekranı... Gelin Evi canlı yayın izle! 14 Ağustos Gelin Evi saat kaçta? Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 14 Ağustos Çarşamba çeyrek altını hangi gelin aldı? GELİNİM MUTFAKTA 14 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? A101 AKTÜEL KATALOĞU 15 AĞUSTOS | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! JET SKI, TINY HOUSE, MOPED... İstanbul su kesintisi 14 Ağustos İstanbul su arıza olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Tarihte bugün ne oldu? 14 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? SON DAKİKA: DGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 14 Ağustos DGS bugün açıklanır mı? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİM AKTÜEL 13-16 AĞUSTOS 2024: BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi! SON DAKİKA DEPREM: Az önce deprem nerede oldu? 14 Ağustos en son deprem nerede oldu? Brawl Stars erişim engeli gelecek mi? 14 Ağustos 2024 Brawl Star yasaklanacak mı? Bu Bir Başlangıç filmi nerede çekildi? Bu Bir Başlangıç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Roblox ne zaman açılacak? 14 Ağustos Çarşamba Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? 14 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? HAMSTER KOMBAT 14 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
title