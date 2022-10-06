Show TV ekranının sevilen ve takip edilen programı Aslı Hünel ile Gelin Evi hafta içi her gün saat 12.15'de Show TV ekranlarında yayınlanıyor. 6 Ekim günü yayınlanacak olan yeni bölümü izlemek için seyirciler Aslı Hünel ile Gelin Evi izleme linki arıyor. Gelin Evi CANLI izle! 6 Ekim Gelin Evi Show TV izle! Gelin Evi canlı izleme linki!

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ASLI HÜNEL İLE GELİN EVİ KONUSU

Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Her gün birbirinin evlerine konuk olacak 5 yeni gelin, final günü 10 Çeyrek Altın'ı kazanmak için kıyasıya yarışıyor.

GELİN EVİ HANGİ GÜN?

Aslı Hünel ile Gelin Evi haftaiçi her gün Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

GELİN EVİ CANLI İZLE!

Gelin Evi yarışmasını canlı izlemek için GELİN EVİ CANLI İZLE yazısına tıklayınız.