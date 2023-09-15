Gelin Evi CANLI İZLE! 15 Eylül Gelin Evi yeni bölüm izle!

Show Tv'de yayınlanan Gelin Evi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Birbirinden iddialı yarışmacının yer aldığı Gelin Evi yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Gelin Evi canlı izleme merak konusu oldu. İşte, Gelin Evi yeni bölüm izleme linki!

GELİN EVİ KONUSU NE?

Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geliyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda yayınlanıyor. Her gün birbirinin evlerine konuk olacak 5 yeni gelin, final günü 10 Çeyrek Altın'ı kazanmak için kıyasıya yarışıyor.

GELİN EVİ CANLI İZLE!

Gelin Evi programı Show Tv ekranlarında hafta içi her gün saat 12.30'da başlıyor.