Gelin Evi CANLI İZLE: 13 Ekim Gelin Evi yeni bölüm İZLE! Gelin Evi canlı yayın!

13 Ekim tarihindeki Gelin Evi programının yeni bölümünü canlı izlemek için canlı yayın linki araştırılıyor. Gelin Evi, evlilik hazırlığındaki gelin adaylarının hikayelerini ekrana taşıyor ve izleyicilerle buluşuyor.

Gelin Evi programı hafta içi her gün Show Tv'de ekranlara geliyor. Kıyasıya rekabetin gerçekleştiği programda yeni bölüm merak konusu oldu. Arama motorlarında Gelin Evi canlı yayın linki sorgulatılıyor. İşte, Gelin Evi yeni bölüm izleme linki!

GELİN EVİ SUNUCUSU ASLIHAN HÜNEL KİMDİR?

Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı.

GELİN EVİ KONUSU NE?

Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geliyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda yayınlanıyor. Her gün birbirinin evlerine konuk olacak 5 yeni gelin, final günü 10 Çeyrek Altın'ı kazanmak için kıyasıya yarışıyor.

GELİN EVİ CANLI İZLE!

Gelin Evi programı Show Tv ekranlarında hafta içi her gün saat 12.30'da başlıyo