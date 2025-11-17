Buse Varol'un sunumuyla hafta içi her gün ekrana gelen Gelin Evi yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, Gelin Evi Buse Çobanoğlu kimdir? Buse Çobanoğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar...

GELİN EVİ BUSE ÇOBANOĞLU KİMDİR?

Buse?Çobanoğlu (Instagram kullanıcı adı: busee.cobanogluu), televizyon programı Gelin Evi'ne katılan gelinlerden biridir. Evlilik tarihi 29 Ekim 2023 olarak bilinmektedir. Eşi Semih Çobanoğlu'dur. Ancak, kamuya açık güvenilir kaynaklarda Buse Çobanoğlu'na dair biyografik bilgiler — doğum yeri, yaşı, kariyer geçmişi gibi — geniş çapta yer almamaktadır.

BUSE ÇOBANOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Yaş: Elimizde güvenilir bir kaynakta "Buse Çobanoğlu'nun doğum tarihi" bilgisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla kesin yaşı kamuya açık şekilde doğrulanamıyor.

Memleket: Yine benzer şekilde, kamuya açık haber siteleri, televizyon programı web sayfaları veya röportajlarda "Buse Çobanoğlu'nun nereli olduğu"na dair net bir bilgiye ulaşılamadı.

EVLİLİK VE ÖZEL HAYAT

Buse Çobanoğlu, 29 Ekim 2023 tarihinde Semih Çobanoğlu ile evlenmiştir. (Sizin sağladığınız bilgi)

Sosyal medya varlığı olarak, Instagram'da busee.cobanogluu kullanıcı adıyla görünmektedir.