Haberler

Gelin Evi Buse Çobanoğlu kimdir? Buse Çobanoğlu kaç yaşında, nereli?

Gelin Evi Buse Çobanoğlu kimdir? Buse Çobanoğlu kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelin Evi programının 17-21 Kasım haftasında yarışacak olan Buse Çobanoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, YemekteyizGelin Evi Buse Çobanoğlu kimdir? Buse Çobanoğlu kaç yaşında, nereli?

Buse Varol'un sunumuyla hafta içi her gün ekrana gelen Gelin Evi yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, Gelin Evi Buse Çobanoğlu kimdir? Buse Çobanoğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar...

GELİN EVİ BUSE ÇOBANOĞLU KİMDİR?

Buse?Çobanoğlu (Instagram kullanıcı adı: busee.cobanogluu), televizyon programı Gelin Evi'ne katılan gelinlerden biridir. Evlilik tarihi 29 Ekim 2023 olarak bilinmektedir. Eşi Semih Çobanoğlu'dur. Ancak, kamuya açık güvenilir kaynaklarda Buse Çobanoğlu'na dair biyografik bilgiler — doğum yeri, yaşı, kariyer geçmişi gibi — geniş çapta yer almamaktadır.

BUSE ÇOBANOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Yaş: Elimizde güvenilir bir kaynakta "Buse Çobanoğlu'nun doğum tarihi" bilgisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla kesin yaşı kamuya açık şekilde doğrulanamıyor.

Memleket: Yine benzer şekilde, kamuya açık haber siteleri, televizyon programı web sayfaları veya röportajlarda "Buse Çobanoğlu'nun nereli olduğu"na dair net bir bilgiye ulaşılamadı.

EVLİLİK VE ÖZEL HAYAT

Buse Çobanoğlu, 29 Ekim 2023 tarihinde Semih Çobanoğlu ile evlenmiştir. (Sizin sağladığınız bilgi)

Sosyal medya varlığı olarak, Instagram'da busee.cobanogluu kullanıcı adıyla görünmektedir.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi

Terör örgütü PKK, "Kale" olarak gördüğü noktadan çekildi
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı

Yüksek maaş için bu tarihe dikkat! Cebe 78 bin lira daha fazla girecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
Kamu bankasında skandal! Emekli müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı iddiası

Kamu bankasında skandal! Emekli müdür yardımcısı hesapları boşalttı
Kamu ve özel sektöre FETÖ operasyonu! 27 ilde onlarca gözaltı var

Kamu ve özel sektöre operasyon! 27 ilde onlarca gözaltı var
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Koltuğu bırakmadan İsrail'e koştu, Eric Adams'tan tartışmalı veda

Eric Adams'tan tartışmalı veda
24 yıllık özlem sona erecek mi? İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri

İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri
Taraftarlar merakla bekliyordu! Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama

Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama
Telefonla arayıp, rahatsızlandığını söyledi; ormanda arama çalışması başlatıldı

Telefonla arayıp rahatsızlandığını söyledi; ormanda aranıyor
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Polis okulunda kahreden olay: 20 yaşındaki öğrenci intihar etti

Polis okulunda kahreden olay
Irmak Ünal kanser mücadelesi sırasında yaşadıklarını paylaştı

Kanserle savaşan ünlü isim son durumunu açıkladı
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.