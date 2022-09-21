Haftaiçi her gün ekranlara gelen Gelin Evi programında yarışan Burcu gelin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Gelin Evi Burcu kimdir? Burcu Aslan kaç yaşında, nereli? Gelin Evi Burcu Instagram! İşte detaylar...

Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Gelin Evi, Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geliyor.Gelin Evi'nin bu haftaki yarışmacılarından Burcu gelin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Gelin Evi Burcu kimdir? Burcu Aslan kaç yaşında, nereli? Gelin Evi Burcu Instagram! Detaylar haberimizde...

GELİN EVİ YARIŞMACILARI KİMLER?

Gelin Evi yarışmacısının bu haftaki yarışmacıları Elif Çetin, Eda Arık, Burcu Aslan, Gamze İmdat ve Bengisu yer almaktadır.

GELİN EVİ BURCU KİMDİR?

Gelin Evi Burcu'nun kim olduğu araştırılıyor.Burcu Aslan 29 yaşındadır. 12 yıllık evli olan Burcu Aslan Gelin Evi yarışmasında 4.gün yarışmacısıdır. Çektiği TikTok videolarıyla adından söz ettiren Burcu Aslan'ın 1.2 milyon takipçisi bulunmaktadır.