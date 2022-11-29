Haftaiçi her gün ekranlara gelen Gelin Evi programında yarışan Buket gelin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Gelin Evi Buket kimdir? Gelin Evi Buket Instagram hesabı ne? Buket Yıldırım kaç yaşında, nereli? Gelin Evi Buket TikTok! İşte detaylar...

Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Gelin Evi, Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geliyor.Gelin Evi'nin bu haftaki yarışmacılarından Buket gelin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Gelin Evi Buket kimdir? Gelin Evi Buket Instagram hesabı ne? Buket Yıldırım kaç yaşında, nereli? Gelin Evi Buket TikTok! Detaylar haberimizde...

GELİN EVİ BUKET KİMDİR?

Gelin Evi Buket'in kim olduğu araştırılıyor.Buket Yıldırım 27 yaşındadır. 7 yıllık evli olan Buket Yıldırım Gelin Evi yarışmasında ilk gün yarışmacısıdır. Aslen Çankırılı olan Buket Yıldırım bilgisayar programcılığı bölümünden mezundur. Çektiği TikTok videolarıyla adından söz ettiren Buket Yıldırım'ın 2 milyon takipçisi bulunmaktadır.

GELİN EVİ BUKET INSTAGRAM HESABI NE?

Gelin Evi programında ilk gün yarışmacısı Buket Yıldırım'ın Instagram hesabı @buketyildirims kullanıcı adıyla 344 bin takipçisi bulunmaktadır.

BUKET YILDIRIM TİKTOK HESABI!

Buket Yıldırım'ın TikTok'ta @buketyildirims kullanıcı adıyla 2 milyon takipçisi bulunmaktadır.