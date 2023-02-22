Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Gelin Evi, Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geliyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Gelin Evi programına ara verilmişti. Peki, Gelin Evi bugün var mı, yok mu? Gelin Evi yeni bölüm ne zaman başlayacak? Gelin Evi saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Meydana gelen depremlerin ardından kanallarda yayınlanan programlara ara verilmişti. Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Gelin Evi bugün var mı, yok mu? Gelin Evi yeni bölüm ne zaman başlayacak? Gelin Evi saat kaçta yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

GELİN EVİ BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Show Tv'nin sevilen yarışması Gelin Evi, Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Show Tv'nin yayın akışına göre Gelin Evi yeni bölümü bugün yayınlanmayacaktır.