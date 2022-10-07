Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Gelin Evi, Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geliyor. Son bölüm heyecanla takip edilirken Gelin Evi kim birinci oldu? sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Gelin Evi bugün kim birinci oldu? Gelin Evi kim birinci oldu? Gelin Evi 7 Ekim kim kazandı?

Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Gelin Evi programının haftanın kazananı kim oldu? sorusu merak konusu oldu. Peki, Gelin Evi bugün kim birinci oldu? Gelin Evi kim birinci oldu? Gelin Evi 7 Ekim kim kazandı?Detaylar haberimizde...

GELİN EVİ KİM KAZANDI?

Yoğun ilgiyle izlenen Gelin Evi yarışmasında bu hafta kazanan isim Canan oldu.

GELİN EVİ PUAN DURUMU!

Gelin Evi yarışmacısının bu haftaki yarışmacıları arasında Esra, Betül, Pelin, Canan ve Reyhan yer almaktadır. Gelin Evi yarışmacıları sırasıyla şu puanları almıştır:

Canan: 23 puan

Esra: 22 puan

Betül: 18 puan

Pelin: 19 puan

Reyhan: 15 puan