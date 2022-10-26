Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Gelin Evi programında puan durumu merak konusu oldu. Gelin Evi bugün kim birinci oldu? Gelin Evi 26 Ekim puan durumu! Gelin Evi kim birinci oldu? Detaylar haberimizde...

GELİN EVİ SAAT KAÇTA?

Gelin Evi yarışması haftaiçi her gün saat 14.00'da yayınlanmaktadır.

GELİN EVİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yoğun ilgiyle izlenen Gelin Evi yarışması haftaiçi her gün saat 14.00'da yayınlanmaktadır.

GELİN EVİ BUGÜNKÜ YARIŞMACI KAÇ ALDI?

Yoğun ilgiyle izlenen Gelin Evi yarışmasında haftanın üçüncü gününde Kübra Çoban'ın evine konuk olundu. Kübra gelin toplamda 8 puan aldı.