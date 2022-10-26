Gelin Evi bugün kim birinci oldu? Gelin Evi 26 Ekim puan durumu! Gelin Evi kim birinci oldu?
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Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Gelin Evi, Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geliyor. Son bölüm heyecanla takip edilirken Gelin Evi puan durumu nedir? sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Gelin Evi puan durumu! Gelin Evi 26 Ekim puan durumu! İşte detaylar...
Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Gelin Evi programında puan durumu merak konusu oldu. Gelin Evi bugün kim birinci oldu? Gelin Evi 26 Ekim puan durumu! Gelin Evi kim birinci oldu? Detaylar haberimizde...
Gelin Evi yarışması haftaiçi her gün saat 14.00'da yayınlanmaktadır.
Yoğun ilgiyle izlenen Gelin Evi yarışması haftaiçi her gün saat 14.00'da yayınlanmaktadır.
Yoğun ilgiyle izlenen Gelin Evi yarışmasında haftanın üçüncü gününde Kübra Çoban'ın evine konuk olundu. Kübra gelin toplamda 8 puan aldı.