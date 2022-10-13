Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Gelin Evi, Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geliyor. Son bölüm heyecanla takip edilirken Gelin Evi kim birinci oldu? sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Gelin Evi bugün kim birinci oldu? Gelin Evi 13 Ekim puan durumu! Gelin Evi kim birinci oldu? İşte detaylar...

Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Gelin Evi programının günün kazananı kim oldu? sorusu merak konusu oldu. Peki, Gelin Evi bugün kim birinci oldu? Gelin Evi 13 Ekim puan durumu! Gelin Evi kim birinci oldu? Detaylar haberimizde...

GELİN EVİ BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Yoğun ilgiyle izlenen Gelin Evi yarışmasında dördüncü gün Neslihan İnce'nin evine konuk olundu.

GELİN EVİ PUAN DURUMU!

Gelin Evi yarışmacısının bu haftaki yarışmacıları arasında Serra Doğu, Müjde Şimşek, Neslihan İnce, Zuhal Soytürk ve Burcu Aslan yer almaktadır. Neslihan İnce'ye diğer yarışmacılar sırasıyla şu puanları vermiştir:

Müjde Şimşek: 2 puan

Zuhal Soytürk: 1 puan

Serra Doğu: 2 puan

Burcu Aslan: 2 puan