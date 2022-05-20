Gelin Evi bugün kim birinci oldu? 20 Mayıs Cuma gelin evi bugün kim kazandı? - Haberler

Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Peki, Gelin Evi bugün kim birinci oldu? 20 Mayıs Cuma gelin evi bugün kim kazandı? İşte, detaylar…

GELİN EVİ BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelin Evi 20 Mayıs birincisi henüz açıklanmadı.

Birinci olan isim açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

GELİN EVİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelin Evi'nin 864. Bölümünde; 27 yaşında, 1,5 yıllık evli Dilek Güler Karaca'nın evine konuk olundu. Birinci olmak ve altınları kazanmak isteyen Dilek Hanım sunumuyla tüm iddiasını ortaya koyarken çeyizleri serilerek, düğün görüntülerine bakılarak, ev dekorasyonu değerlendirildi.

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