Gelin Evi bugün kim birinci oldu? 13 Mayıs Cuma gelin evi bugün kim kazandı? - Haberler

Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Peki, Gelin Evi bugün kim birinci oldu? 13 Mayıs Cuma gelin evi bugün kim kazandı? İşte, detaylar…

GELİN EVİ BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

9 - 13 Mayıs 2022 Haftasında Gelin Evi'nde üç gelin birinciliği paylaştı.

Gelin Evi'nde bu hafta üç gelin birinci oldu!

Birinci olanlar gelinler:

Şerife Gelin Sena Gelin Gülhan Gelin

GELİN EVİ'NDE DÜN NE OLDU?

Gelin Evi'nin 859. Bölümünde; 23 yaşında, 8 aylık evli Esra Zeynep Sena Çakmak'ın evine konuk olundu. Birinci olmak ve altınları kazanmak isteyen Esra Hanım sunumuyla tüm iddiasını ortaya koydu. Çeyizleri serilerek, düğün görüntülerine bakılarak, ev dekorasyonu değerlendirildi.

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