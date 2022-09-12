Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ilgiyle izleniyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Peki, Gelin Evi yarışmacıları kimler? 12 Eylül Pazartesi Gelin Evi yarışmacıları kimler? 12 Eylül Gelin Evi puan durumu!

GELİN EVİ YARIŞMACILARI KİMLER?

Gelin Evi'nin bu haftaki yarışmacıları arasında evlilik programlarıyla tanınan Hanife Gürdal yer alıyor. Yarışmada ayrıca daha önceki sezonlarda yarışan Yasemin yer almaktadır. Haftanın ilk gününde bir yıllık evli Arzu geline konuk olundu.