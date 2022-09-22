Haftaiçi her gün ekranlara gelen Gelin Evi programının bu haftaki yarışmacıları merak konusu oldu. İzleyiciler, Gelin Evi yarışmacılarını araştırmaya başladı. Peki, Gelin Evi bu hafta yarışmacıları kimler? Gelin Evi 22 Eylül yarışmacıları!

Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Gelin Evi, Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geliyor.Gelin Evi'nin bu haftaki yarışmacıları merak konusu oldu. İzleyiciler, Gelin Evi yarışmacılarını araştırmaya başladı. Peki, Gelin Evi bu hafta yarışmacıları kimler? Gelin Evi 22 Eylül yarışmacıları!

GELİN EVİ BU HAFTA YARIŞMACILARI KİMLER?

Gelin Evi'nin bu haftaki yarışmacıları arasında Burcu Aslan, Gamze İmdat, Elif Çetin, Eda Gilimörtmez ve Bengisu Atık yer alıyor.

GELİN EVİ CANLI İZLE!

Gelin Evi programını canlı izlemek için GELİN EVİ CANLI İZLE yazısına tıklayınız.

GELİN EVİ PUAN DURUMU!

Gelin Evi yarışmasında haftanın ilk gün yarışmacısı Elif Çetin 10 puan, ikinci gün yarışmacısı Bengisu Atık 11 puan üçüncü gün yarışmacısı ise Elif Gilimörtmez 8 puan aldı. Haftanın dördüncü gününde Burcu Aslan'a konuk olundu. Puanlar henüz belli olmadı.