Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ilgiyle izleniyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Peki, Gelin Evi Arzu kaç puan aldı? 12 Eylül Gelin Evi puanlama!

GELİN EVİ ARZU KAÇ PUAN ALDI?

Gelin evi programındaki yarışmacıların puanlama sonrasında Arzu geline az puan verdikleri söylemesi üzerine kaç puan aldığı merak konusu oldu. Arzu Gelin toplamda 13 puan almıştır.

12 EYLÜL GELİN EVİ PUANLAMA!

Haftanın ilk günü yarışan Arzu geline sırasıyla şu puanlar verildi:

Yasemin: 3

Özlem: 3

Eda: 3

Hanife: 4