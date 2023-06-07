Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nın tanıtımı için çalıştay düzenlendi

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından 'Dünya Okyanuslar Farkındalık Günü' ve 'Çevre Haftası' kapsamında 1'inci Dünya Savaşı temalı ilk su altı parkı özelliğini taşıyan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nın tanıtımı amacıyla 'Tarihin Derinliklerini Keşfet' isimli çalıştay düzenlendi.

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından ' Dünya Okyanuslar Farkındalık Günü' ve 'Çevre Haftası' kapsamında 1'inci Dünya Savaşı temalı ilk su altı parkı özelliğini taşıyan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nın tanıtımı amacıyla 'Tarihin Derinliklerini Keşfet' isimli çalıştay düzenlendi.

'Dünya Okyanuslar Farkındalık Günü' ve 'Çevre Haftası' kapsamında 1'inci Dünya Savaşı temalı ilk su altı parkı özelliğini taşıyan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nın tanıtımı amacıyla 'Tarihin Derinliklerini Keşfet' isimli çalıştay düzenlendi. Bir otelde düzenlenen çalıştaya Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Avustralya Hükümeti Çanakkale Konsolosu Harry Hall, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, daire müdürleri, su altı sporcuları ile yurt dışından gelen konuklar katıldı. Program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra açılış konuşmalarına geçildi. Çanakkale'de ve bölgede 10 dalış merkezinin olduğunu söyleyen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, "2022 yılında yapmış olduğumuz bir incelemede 4 bin 340 tane dalgıç bu bölgede dalış yaparken, toplam dalış sayısı ise 8 bin 610'dur. Çocuk dalışı, teknik dalış ve dalış turizminin parlayan yıldızı olan Çanakkale ilimizin önümüzdeki yıllarda 20 binli rakamlara ulaşacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.

'BİZLERİ 107 YIL ÖNCESİNE GÖTÜREN ÖNEMLİ BİRER BİLGİ KAYNAĞIDIRLAR'

Program konuşan Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 1'inci Dünya Savaşı'na yön veren cephelerden olan Çanakkale Savaşları, dünya askeri ve siyasi tarihinin önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu söyleyerek, "Ancak unutulmamalıdır ki 1'inci Dünya Savaşı'nın önemli bir kısmı denizlerde gerçekleşti. Bugün suların derinliklerinde yatan gemi ve denizaltı enkazları bir zaman kapsülü niteliğinde bizleri 107 yıl öncesine götüren önemli birer bilgi kaynağıdırlar. 'Bilinmeyeni kimse koruyamaz' mottosu doğrultusunda başkanlığımız 2018 yılından itibaren 1'inci Dünya Savaşı'nda batan deniz araçlarının tespiti ve belgelenmesine yönelik çalışmalar başlatıldı. Çalışmalar kapsamında 150 kilometrekarelik alanın tamamında tarama gerçekleştirilerek savaştan kalan tüm batıkların tespiti gerçekleştirildi. 11 savaş batığı korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilerek koruma altına alındı. Kültürel miras olarak tescillenen batıklarla birlikte toplam 21 gemi enkazını içeren Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, 1'inci Dünya Savaşı temalı su altı müzesi olarak dalış meraklıların ziyaretine açıldı" ifadelerini kullandı.

'AE2 DENİZALTISININ AVUSTRALYA TARİHİ İÇİN ÖNEMİ BÜYÜKTÜR'

Avustralya Hükümeti Çanakkale Konsolosu Harry Hall ise "Ortak tarihimizin değerli demirbaşları, 1. Dünya Savaşı batıklarının korunması ve turizme açılması da Gelibolu Tarihi Sualtı Milli Parkı'dır. Gelibolu Tarihi Sualtı Milli Parkı yakınlarında 108 yıl önce batmış Avustralya Kraliyet Donanması'na ait AE2 Denizaltısı'nın Avustralya tarihi için önemi büyüktür" diye konuştu.

Konuşmalarında ardından katılımcılar tarafından Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı ile ilgili sunum yapıldı.