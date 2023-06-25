Gelibolu'da Kurban Bayramı tatili turizm hareketliliği yarattı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Hamzakoy Plajı'nda yoğunluk yaşanıyor. Okulların yaz tatilinin başlaması ve ardından idari izinle Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasından dolayı ilçede turizm hareketliliği başladı. Hafta sonunda kalabalıklaşan Hamzakoy Plajı'na gelenler denizde yüzerek, sahilde güneşlendi. Gelibolu'da turizm hareketliliğinin bayramda da sürmesi bekleniyor.