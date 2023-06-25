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Gelibolu'da Kurban Bayramı tatili turizm hareketliliği yarattı

Gelibolu'da Kurban Bayramı tatili turizm hareketliliği yarattı

Turizm Haberleri

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Hamzakoy Plajı'nda yoğunluk yaşanıyor. Okulların yaz tatilinin başlaması ve ardından idari izinle Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasından dolayı ilçede turizm hareketliliği başladı. Hafta sonunda kalabalıklaşan Hamzakoy Plajı'na gelenler denizde yüzerek, sahilde güneşlendi. Gelibolu'da turizm hareketliliğinin bayramda da sürmesi bekleniyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Hamzakoy Plajı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Okulların yaz tatilinin başlaması ve ardından idari izinle Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasından dolayı ilçede turizm hareketliliği başladı.

Hafta sonunda kalabalıklaşan Hamzakoy Plajı'na gelenler denizde yüzerek, sahilde güneşlendi.

Gelibolu'da turizm hareketliliğinin bayramda da sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Turizm

Kurban Bayramı Çanakkale Turizm Haberler

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