Gelenekten Geleceğe Kadın Eli ile Sanat Festivali Açıldı

Kadınların ürettikleri el emeği eserlerle hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla düzenlenen "Gelenekten Geleceğe Kadın Eli ile Sanat Festivali"nin açılışı ile "Yenilikçi Kadınlar ile Geleneksel Sanatlar Akademisi"nin kapanış programı Sultangazi'de yapıldı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Sultangazi Meydanı Sanat Sokağı'ndaki açılışta, işin özünde kadınların yer aldığı programda bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Dursun, "Bu program çerçevesinde yenilikçi kadınları geleneksel sanatlarla buluşturuyoruz. İşin iki tarafı var. Bir, geleneklerimize, örf ve adetlerimize bağlı kalmak ve onları yaşatmak. Geçmişten alıp bugüne kadar getirmek ama bundan sonraki nesillere de ulaştırmak. Bir tarafında da yenilik var. Yenilik, geçmişten kopmuş olmayı gerektirmez." diye konuştu.

Yapılan çalışmaların sonucunda çok kıymetli ürün ve eserlerin ortaya çıktığını dile getiren Dursun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar 12 kültür merkezini hayata geçirdik. Ama tüm bu inşa faaliyetlerinden daha önemli olan kültürümüzdür, gelenek göreneklerimizdir, bu kültürü yaşatabilmektir. İnşallah bundan sonra da hem kadına hem gençliğe hem de çocuklarımıza yönelik, toplumun her kesimine yönelik faaliyetlerimiz devam edecek."

Dursun, projede eğitim alan katılımcılara sertifikalarını takdim etti.

Ardından açılışı yapılan "Gelenekten Geleceğe Kadın Eli ile Sanat Festivali" alanında düzenlenen sergi, workshop ve canlı atölye ziyaret edildi.

Festival

Festival kapsamında, projede eğitimi verilen hüsn-i hat, işleme sanatları (kanaviçe), kumaş üzerine baskı ve ebru ile alakalı workshoplar yapılacak. Festival alanını ziyaret eden vatandaşlar, eğitmenler eşliğinde sanat ürünlerinin yapımını deneyimleyecek.

Alanda düzenlenecek canlı atölyelerde kuyumculuk, kaligrafi, çini-seramik sanatları, usta sanatçılar tarafından icra edilerek, katılımcılara tanıtılacak.

Eğitimi verilen geleneksel sanat dallarında üretilen eserlerden oluşan sergi de ziyarete açık olacak.

Gelenekten Geleceğe Kadın Eli ile Sanat Festivali iki gün sürecek.