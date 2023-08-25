Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan bu mücadele, bugün hala büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Bu nedenle Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu, karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri izle!

Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu, bugün düzenlenecek olan Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri etkinliği nedeniyle gündemde yer alıyor ve güreş severler tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Pek çok sporsever, heyecan dolu müsabakaları televizyondan izlemek için arama motorları üzerinde Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri detaylarını araştırıyor. Peki, Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri izle!

GELENEKSEL ŞİLE YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

25 Ağustos Cuma günü yapılacak olan yağlı güreş etkinlikleri arasında Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri bulunuyor Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri Bugün saat 14:30'dan itibaren başlayacak ve etkinlik sadece Facebook sayfaları üzerinden yayınlanacak. Bu nedenle etkinliği takip etmek isteyenler, internet üzerinden Geleneksel Şile Yağlı Güreşlerini naklen izleyebilir.

GELENEKSEL ŞİLE YAĞLI GÜREŞLERİ GEÇEN YIL KİM KAZANDI?

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen güreşler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı. Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Güreş Ağası Seyfi Şahin, başpehlivanlar Ali Gürbüz, Recep Kara, İsmail Koç, Atilla Güzel, Yusuf Can Zeybek, Fatih Koyuncu ve Orhan Okulu'nun katıldığı kortej yürüyüşü Şile Er Meydanı'nda sona erdi.