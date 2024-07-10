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Gelenek Bozulmadı! Şampiyon Galatasaray D-SMART İle Sahaya İniyor

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Sarı - Kırmızılıların Hazırlık Maçları Sadece D-SMART ve D-SMART GO'da

Son şampiyon Galatasaray, 11 Temmuz'da Avusturya'da sahaya iniyor. Galatasaray'ın hazırlık ve Avrupa Kupaları Ön Eleme Turu maçlarını ekrana getiren D-Smart, bu sezon da Aslanlar'ı ilk kez canlı yayında seyirciyle buluşturacak.

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu hazırlık programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 11 Temmuz'da Avusturya'da yeni sezonu açacak. Son şampiyon, 11-27 Temmuz tarihleri arasında LASK Linz'in ev sahipliğindeki organizasyonda 5 maç yapacak. Aslanlar, LASK Linz'in yanı sıra Fortuna Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma ile de maçlar yaparak yeni sezona hazırlanacak.

Galatasaray'ın hazırlık maçlarının tamamı sadece D-Smart ve D-Smart GO'da canlı olarak yayınlanacak. Sarı-kırmızılıların maç programı şöyle:

11 TEMMUZ PERŞEMBE 20.30 LASK LINZ – GALATASARAY (SPOR SMART + D-SMART GO)

15 TEMMUZ PAZARTESİ 20.30 GALATASARAY – FORTUNA DUSSELDORF (SPOR SMART + D-SMART GO)

18 TEMMUZ PERŞEMBE 20.30 GALATASARAY – TRENCIN (SPOR SMART + D-SMART GO)

24 TEMMUZ ÇARŞAMBA 20.30 GALATASARAY – LECCE (SPOR SMART + D-SMART GO)

27 TEMMUZ CUMARTESİ 20.30 GALATASARAY – PARMA (SPOR SMART + D-SMART GO)

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